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شركات أمريكية تصدر أسهما بأسرع وتيرة على الإطلاق للاستفادة من صعود السوق

مال وأعمال

شركات أمريكية تصدر أسهما بأسرع وتيرة على الإطلاق للاستفادة من صعود السوق
Reuters BM/HH
مؤشر ستاندارد أند بورز (صورة تعبيرية)
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أصدرت الشركات المملوكة ملكية عامة في الولايات المتحدة أسهما تزيد قيمتها على 60 مليار دولار في مايو، وهي أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق.

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وتسعى هذه الشركات للاستفادة من صعود قوي لسوق الأسهم، تغذيه آمال بأن جائحة فيروس كورونا المستجد تنحسر.

وقفز المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي حوالي 40 بالمئة من مستوياته المنخفضة التي هوى إليها في أواخر مارس في ذروة موجة الذعر بالأسواق أثناء تفشي فيروس كورونا، وهو الآن منخفض 10 بالمئة تقريبا عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في فبراير.

وبحسب بيانات شركة "رفينيتيف"، باعت الشركات الأمريكية أسهما بقيمة 22.3 مليار دولار في أبريل وأسهما بقيمة 65.3 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى مسجل.

المصدر: "رويترز"

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