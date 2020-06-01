الحكومة الروسية تعلن عن خطة وطنية لتعافي الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم، أن الحكومة انتهت من إعداد خطة وطنية لتعافي الاقتصاد الروسي من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

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وقال ميشوستين خلال اجتماع حكومي، إن الهدف الرئيسي للخطة هو تأمين مسار مستقر للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين من استخدام أدوت مثل التقنيات الحديثة والرقمنة.

وأضاف، أن الخطة سوف تسمح بتغييرات هيكلية طويلة الأجل في الصناعة، أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.

وأشار إلى أن الخطة تم إعدادها بمشاركة الأقاليم الروسية وممثلي مجتمع الأعمال، وقال إن الخطة تتكون من تسعة أقسام وتحتوي على حوالي 500 إجراء في اتجاهات مختلفة، والتي يجب تنفيذها بحلول نهاية العام المقبل.

المصدر: "نوفوستي"