خطة الحكومة الروسية لتعافي الاقتصاد من كورونا بزيادة الدخل والحد من البطالة

كشفت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن بعض تفاصيل خطتها لتعافي الاقتصاد الوطني من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، والتي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

إقرأ المزيد

وقالت الدائرة الصحفية للحكومة الروسية اليوم، إن خطة تعافي الاقتصاد الروسي من الجائحة تتضمن 9 أقسام وتشمل 500 إجراء وفعالية.

ووفقا لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين فإنه سيتم الإنتهاء من الخطة هذا الأسبوع، وسيتعين تنفيذ جميع البنود المذكورة قبل نهاية العام القادم.

وقال ميشوستين، إن "الهدف الرئيسي هو زيادة الدخل الحقيقي للسكان، والحد من البطالة، وضمان النمو الاقتصادي المستدام من خلال إدخال التقنيات الحديثة، والاستفادة من الفرص الجديدة في سوق العمل الجديدة، وكذلك تطوير الصادرات واستخدام برنامج إحلال الواردات بشكل نشط".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف في وقت سابق الحكومة الروسية بإعداد وتقديم خطة لتعافي الاقتصادي الوطني قبل 1 يونيو المقبل.

من جهته قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، إنه تم تخصيص أموال بقيمة 3.3 تريليون روبل لدعم المواطنين والشركات في روسيا الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

المصدر: "نوفوستي"