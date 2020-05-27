وزير: تكلفة دعم اقتصاد روسيا الإجمالية بلغت 3.3 تريليون روبل

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، إن التكلفة الإجمالية لجميع تدابير دعم الاقتصاد، الهادفة لمكافحة عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد بلغت حتى الآن 3.3 تريليون روبل.

وأضاف الوزير، في كلمة أمام مجلس الدوما، بشأن تدابير الحكومة للتصدي لعواقب الوباء: "بلغ إجمالي تكلفة إجراءات الدعم، عبر جميع حزم مكافحة الأزمة مبلغ 3 تريليون و 300 مليار روبل".

وذكر الوزير، أن خطة التنمية الاقتصادية الوطنية العامة، تتضمن تدابير لدعم الاستثمار، ومن بينها آلية السندات "الخضراء".

المصدر: تاس