ارتفاع الذهب بسبب احتجاجات الولايات المتحدة

ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسية ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية، مما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.8% إلى 1739.59 دولار للأونصة، فيما زادت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1752.50 دولار للأونصة.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في شركة "سي إم سي ماركتس"، إنه "من الواضح أن المظاهرات ليست علامة إيجابية في ضوء هشاشه الاقتصاد الأمريكي حاليا، والحاجة إلى الخروج من الإغلاقات".

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.

المصدر: "رويترز"