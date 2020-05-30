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ما بعد كورونا.. المهن التي ستكون أكثر أجرا

مال وأعمال

ما بعد كورونا.. المهن التي ستكون أكثر أجرا
Reuters Eduard Korniyenko
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قال خبراء في مجال الاقتصاد إن الأزمة، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، ساهمت في إبراز أهمية بعض المهن.

ووفقا لخبراء من معهد التعليم التقدمي في روسيا، فإن رواتب المتخصصين في مجال "التواصل"، و"التسويق" ، قد تسجل ارتفاعا، حيث تحتاج الأعمال لتطوير خدماتها وزيادة عدد العملاء في فترة الأزمات.

وللأسباب نفسها، يمكن أن يشهد سوق الشغل طلبا على المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومحللي البيانات والمسوقين عبر الإنترنت.

المصدر: RT

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