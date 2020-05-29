مطارات موسكو.. تراجع حاد في تدفق الركاب

تراجع تدفق الركاب في مطارات العاصمة الروسية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب القيود المفروضة على حركة النقل بسبب أزمة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت هيئة الطيران الروسية، إن تدفق الركاب في مطارات موسكو الرئيسية وهي: شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو، انخفض الشهر الماضي بنسبة 95% إلى 388.9 ألف شخص.

وأوضحت الهيئة، أن تدفق الركاب على المسارات الدولية تراجع بنسبة 99.5% إلى 18.1 ألف شخص، أما على المسارات المحلية فقد انخفضت بنسبة 91% إلى 370.6 ألف شخص.

ويعد قطاع الطيران والسياحة الأكثر تضررا من جائحة كورونا وإجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: نوفوستي