الحكومة الروسية تخصص 156 مليون دولار لدعم المطارات

خصصت الحكومة الروسية قرابة 11 مليار روبل (نحو 156 مليون دولار) لدعم المطارات في البلاد بهدف دفع رواتب الموظفين ودفع أقساط التأمين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم الخميس.

وأشار إلى أن هذه الأموال يمكن استخدامها أيضا في صيانة وإصلاح وتشغيل المباني والمعدات والسيارات والنفقات الأخرى.

وأضاف، أن هيئة الطيران المدني ستراقب إنفاق هذه الأموال.

وتضررت المطارات بالإضافة لشركات الطيران والسياحة في العالم وروسيا من جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

(الدولار = 70.90 روبل)

المصدر: "نوفوستي"