الاقتصاد التركي ينمو في الربع الأول
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzdf
ذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي حقق نموا في الربع الأول من العام الجاري، رغم أزمة كورونا.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.5% في الأشهر الثلاثة من العام الجاري.
#عاجل | الاقتصاد التركي ينمو 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020
وفي شهر مارس بدأت دول في العالم بفرض قيود للحد من انتشار فيروس كورونا ما أثر سلبيا على الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: الأناضول