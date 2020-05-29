الاقتصاد التركي ينمو في الربع الأول

ذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي حقق نموا في الربع الأول من العام الجاري، رغم أزمة كورونا.

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وقالت الوكالة إن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.5% في الأشهر الثلاثة من العام الجاري.

#عاجل | الاقتصاد التركي ينمو 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 29, 2020

وفي شهر مارس بدأت دول في العالم بفرض قيود للحد من انتشار فيروس كورونا ما أثر سلبيا على الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: الأناضول