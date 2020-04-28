أردوغان يحذر شعبه من خبث كورونا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبناء شعبه للصبر لمدة أخرى في إطار مكافحة كورونا، محذرا من "خبث الفيروس" لقدرته على الانتشار من جديد عند أي تراخ في التدابير.

وتوجه الرئيس التركي بالشكر لمواطنيه قائلا: "أشكر جميع الذين دعمونا عبر الالتزام بالتدابير الوقائية في هذه الفترة العصيبة.. التغيير الذي يطرأ على العالم يتيح أمام بلدنا فرصا جديدة وكبيرة".

وأضاف: "نحن شعبا ودولة، عازمون على العمل بسرعة من أجل استغلال هذه الفرصة التاريخية"، مؤكدا أن "قيمة الدعم المقدم للقطاع الحقيقي وفئات الدخل الأدنى حتى الآن بلغت نحو 28 مليار دولار".

وشدد أردوغان، على أن "عجلة الاقتصاد في البلاد ستعود مجددا لسرعتها الكاملة" مع رفع تدابير كورونا تدريجيا.

وقال، إن "عودة عجلة الاقتصاد ستعيد ضخ الأموال من جديد إلى خزينة الدولة، ويكفينا أن نتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة".

ولفت أردوغان إلى أن الحكومة تسخر موارد الدولة لخدمة المواطنين في هذه الأزمة، مؤكدا أن "إنفاق كل قرش من أجل رفاه واستقرار وأمن ومستقبل الشعب والدولة يعني أنه أنفق في مكانه الصحيح".

وأعرب عن تقديره لصعوبة بقاء المواطنين ممن تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما ومن هم دون الـ20 عاما، لأسابيع داخل منازلهم، وقال: "من أجل ألا نرى مزيدا من الخسائر صبرنا معا، وإن شاء الله نقترب من حصد النتائج، فالأيام الجميلة بانتظارنا".

المصدر: "الأناضول"