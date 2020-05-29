"رينو" تتخذ إجراءات وتقليصات قياسية جراء تداعيات فيروس كورونا

أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات الجمعة إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم بينها 4600 في فرنسا، في إطار خطة لتوفير أكثر من ملياري يورو خلال ثلاث سنوات.

وقالت المديرة العامة للشركة كلوتيلد ديلبو في بيان: "هذا المشروع حيوي".

وتقضي الخطة بإلغاء نحو 4600 وظيفة في فرنسا من أصل 48 ألفا، وأكثر من عشرة آلاف في بقية أنحاء العالم، وتعتمد (الخطة) على "إجراءات لتغيير وظائف وتنقلات داخلية ورحيل طوعي"، ولم تعلن عن أي تسريحات بلا تعويضات.

كما تشمل الخطة وقف إنتاج السيارات في فلان (ايفلين) بعد عام 2024. وهذا المصنع الذي يعمل فيه 2600 موظف سيتم تحويله ليتولى نشاط موقع شوازي-لو-روا الذي يوظف 260 شخصا في إعادة تدوير قطع الغيار.

وفي المجموع، تنوي رينو المصنعة لخمس علامات (مع ألبين وداسيا ولادا وسامسونغ موتورز) إلغاء حوالي 8 بالمئة من وظائفها التي يبلغ عددها 180 ألفا في العالم.

وفي الخارج، أعلنت شركة "رينو" تعليق مشاريع زيادة القدرات المقررة في المغرب ورومانيا. وقالت إنها تدرس "تكييف القدرات الإنتاجية في روسيا وترشيد إنتاج علب السرعة في العالم".

وكانت "رينو" التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى العالمي، أعلنت في فبراير الماضي عن أول خسائر لها في عشر سنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت عن وباء كوفيد-19 في موقع ضعف.

وسيسمح خفض الجانب الصناعي في المجموع بتقليص النفقات الثابتة للشركة بمقدار 650 مليون يورو سنويا.

والدولة الفرنسية هي أكبر مساهم في المجموعة، بنسبة 15 بالمئة من رأسمالها.

المصدر: أ ف ب