تعثر الدولار قبل خطاب لترامب بشأن الصين

تعثر الدولار، اليوم الجمعة، وسط قلق بشأن مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث فيه اليوم بشأن الموقف الأمريكي من تعامل الصين مع هونغ كونغ.

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وتراجع الدولار مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، لكنه قد يغير مساره سريعا في ظل تنامي المخاوف بشأن توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتجه الدولار صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية، إذ تسبب إحراز تقدم في رفع إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا، وخطط تحفيز في أوروبا، في إضعاف الطلب على الملاذات الآمنة، لكن المعنويات قد تتدهور سريعا إذا زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الين الياباني 0.5 بالمئة إلى 107.09 مقابل الدولار. وارتفعت العملة اليابانية مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بدعم من التدفقات الساعية إلى الملاذ الآمن.

وتراجع الدولار إلى 1.1102 دولار لليورو اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياته منذ 30 مارس. وتلقى اليورو الدعم من بيانات أظهرت انخفاضا يقل عن المتوقع في مبيعات التجزئة الألمانية.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مقابل العملة الأمريكية، إذ غذى إعلان الاتحاد الأوروبي عن تمويل للتعافي من أزمة فيروس كورونا بقيمة 750 مليار يورو، التفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي ترامب اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا سيتحدث فيه عن الصين، وعن رد فعله على تمرير بكين لقانون الأمن القومي وسريانه على هونغ كونغ، مما قد يشعل خلافا دبلوماسيا بين واشنطن وبكين.

المصدر: رويترز