الخطوط الجوية القطرية تعتزم تسيير رحلات إلى 80 وجهة حول العالم في الصيف

قالت الخطوط الجوية القطرية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تسيير رحلات في الموسم الصيفي إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم.

مع جدول رحلاتنا للصيف، سنشغّل رحلاتنا إلى أكثر من 80 وجهة في شتى أنحاء العالم.✈️🌍

⁧#الخطوط_الجوية_القطرية⁩ pic.twitter.com/U4WqgLyM9o — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 26, 2020

ولم تكشف الخطوط القطرية في التغريدة عن الوجهات التي ستشغل إليها رحلات في الصيف، لكنها أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تستهدف تسيير رحلات إلى ما يصل إلى 52 وجهة بنهاية مايو وإلى 80 وجهة بنهاية يونيو.

ويشمل ذلك 33 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و23 وجهة في أوروبا و20 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا و4 وجهات في الأمريكتين، وهي وجهات يحظر الكثير منها دخول الأجانب.

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والخطوط القطرية مثل غيرها من شركات الطيران العالمية، قلصت أو أوقفت أنشطتها، بسبب أزمة كورونا، حيث أثرت إجراءات الحجر الصحي بشكل حاد على النقل.

المصدر: RT