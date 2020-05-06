الخطوط الجوية القطرية تتوقع إعادة فتح مسارات هذا الشهر

قالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ توسيع شبكتها هذا الشهر توقعا لتخفيف الدول قيود السفر التي أوقفت الطيران العالمي.

والناقلة المملوكة للدولة واحدة من عدد قليل من شركات الطيران التي تواصل العمليات المقررة في ظل أزمة فيروس كورونا، إذ أبقت على الرحلات إلى نحو ثلاثين وجهة.

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وأفادت الخطوط القطرية في بيان، بأنها تستهدف تسيير رحلات إلى ما يصل إلى 52 وجهة بنهاية مايو وإلى 80 وجهة بنهاية يونيو.

ويشمل ذلك 33 وجهة في منطقة آسيا والمحيط الهادي و23 وجهة في أوروبا و20 وجهة في الشرق الأوسط وإفريقيا و4 وجهات في الأمريكيتين، وهي وجهات يحظر الكثير منها دخول الأجانب.

وأوضحت شركة الطيران أنه من المقرر إضافة الرحلات بشكل تدريجي اعتمادا على مراقبة تدفقات الركاب عالميا وتوجهات الحجز.

وأشارت الخطوط القطرية إلى أنها تتوقع انتعاش الرحلات لمسافات قصيرة أولا، وأن يعود السفر التجاري بين مدن العالم الكبرى تدريجيا.

المصدر: وكالات