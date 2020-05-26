مصر.. نحو 163 مليون دولار لتحسين أوضاع المهن الطبية بالموازنة الجديدة

تبلغ تكلفة تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية بمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية 2020 - 2021 نحو 2.6 مليار جنيه (نحو 163 مليون دولار).

وسيتم تحقيق ذلك من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75%، ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 2.6 مليار جنيه.

ويولي مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية اهتماما خاصا بقطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، حيث تم اتخاذ بعض المبادرات بمشروع موازنة العام المالي 2020/2021، التي من شأنها أن تحسن من أوضاع العاملين بالوزارات المعنية بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وتبلغ جملة مخصصات مبادرات وزارة الصحة نحو 16.293 مليار جنيه، فيما بلغت جملة مخصصات مبادرات وزارة التربية والتعليم نحو 1.5 مليار جنيه.

كما بلغت مخصصات مبادرات وزارة التعليم العالي نحو 1.5 مليار جنيه، وتم تخصيص نحو 19 مليار جنيه لصالح مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي.

المصدر: "اليوم السابع"