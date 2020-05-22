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مصر تعلن تصدير نوعية منتجات زراعية إلى دولتين لأول مرة

مال وأعمال

مصر تعلن تصدير نوعية منتجات زراعية إلى دولتين لأول مرة
Reuters
مصر
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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر السيد القصير عن فتح أسواق كل من دولتي أوزبكستان وإندونيسيا أمام صادرات مصر من الموالح والجريب فروت.

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وأضاف القصير أن الصادرات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم الأسواق الدولية وتشهد إقبالا متزايدا من جميع دول العالم نظرا لجودتها العالية والصادرات الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن خلال هذا العام.

من جانبه، أكد أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي نجاح الحجر في فتح الأسواق العالمية الجديدة من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعي في دول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية لتلك الأسواق.

وأضاف العطار أن الحجر الزراعي المصري شدد من إجراءات الفحص والرقابة الفنية من أجل الحفاظ على تلك الأسواق الجديدة الواعدة.

المصدر: RT

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