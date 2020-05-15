مصر تعلن تصدير ملايين الأطنان من الفاكهة والخضروات رغم كورونا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا صحة لتراجع الصادرات والحاصلات الزراعية المصرية، موضحا أن البلاد صدرت ملايين الأطنان من الفاكهة والخضروات، رغم أزمة كورونا.

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وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء المصري، إلى أنه بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة أكدت أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت قيمتها 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 812 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المركز أن المنتجات الزراعية المصرية شهدت طلبا دوليا متزايدا، حيث قامت مصر بتصدير نحول 2,23 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم تفشي فيروس كورونا.

وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، قد أكد أنه وفقا لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة فإن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة.

المصدر: RT