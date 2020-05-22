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تركيا تتلقى 10 مليارات دولار من قطر

مال وأعمال

تركيا تتلقى 10 مليارات دولار من قطر
Reuters
صورة تعبيرية
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أفادت بيانات للبنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، بأن البنك تلقى عشرة مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر الأربعاء الماضي.

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وأعلن المركزي التركي الأسبوع الجاري، أنه أبرم اتفاقا لزيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات ودعم الليرة التركية.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، أن أنقرة ناشدت على وجه السرعة قطر والصين بتوسعة خطوط مبادلة قائمة حاليا، كما أنها توجهت إلى المملكة المتحدة واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط. 

المصدر: "رويترز"

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