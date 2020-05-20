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المركزي التركي يزيد خط مبادلة مع قطر لثلاثة أمثاله

مال وأعمال

المركزي التركي يزيد خط مبادلة مع قطر لثلاثة أمثاله
Reuters
صورة تعبيرية
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قال البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله، إلى ما يعادل 15 مليار دولار، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية عند الحاجة إليها.

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وأوضح المركزي التركي أن تعديل اتفاق المبادلة، الذي يرجع إلى عام 2018، يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.

وبموجب التسهيل تجري المبادلات بين البلدين بالليرة التركية والريال القطري.

المصدر: وكالات

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