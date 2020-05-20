المركزي التركي يزيد خط مبادلة مع قطر لثلاثة أمثاله

قال البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله، إلى ما يعادل 15 مليار دولار، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية عند الحاجة إليها.

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وأوضح المركزي التركي أن تعديل اتفاق المبادلة، الذي يرجع إلى عام 2018، يستهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.

#عاجل | تعديل مبلغ المقايضة بين البنك المركزي التركي ونظيره القطري ليرتفع إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 20, 2020

وبموجب التسهيل تجري المبادلات بين البلدين بالليرة التركية والريال القطري.

المصدر: وكالات