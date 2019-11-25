العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والدوحة بالأرقام

تحدث السفير التركي لدى قطر فكرت أوزر، في تصريح لوكالة "الأناضول" عن جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر.

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وقال أوزر على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، إن التبادل التجاري يشهد نموا مطردا ووصل 2.4 مليار دولار نهاية 2018.

وأضاف: "بلغت صادراتنا لقطر ‏‏1.362 مليار دولار، وهذا العام حتى سبتمبر الماضي بلغت 838 مليون دولار، بزيادة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها عن السنة الماضية، في حين بلغت الصادرات ‏القطرية إلى تركيا 1.53 مليار دولار نهاية عام 2018، ووصلت حتى سبتمبر 209 ملايين دولار".

وأكد أوزر أن "الاستثمارات القطرية في تركيا مستمرة، والقطريين اشتروا عقارات كثيرة، مثل الفنادق والمنتجعات والشقق ‏بواقع 764 عقارا خلال العام الماضي، وخلال ‏الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 332 عقارا، بزيادة 69% مقارنة بالفترة نفسها من ‏العام الماضي".

وأشار إلى أن هناك عددا من الاتفاقات الجديدة، التي سيتم توقيعها بين أنقرة والدوحة خلال زيارة الرئيس التركي لقطر، وأضاف: "الاتفاقات تتنوع مجالاتها وتخصصاتها ومنها التعاون الصناعي والثقافي والصحي والتخطيط المدني والملكية الفكرية".

وعن قطاع السياحة، قال أوزر إن "عدد السياح القطريين إلى تركيا بلغ 97 ألفا في 2018، مقارنة بـ46 ألفا نهاية 2017".

وتوقع السفير التركي أن "يرتفع عدد السياح هذا ‏العام بنسبة 30% على الأقل"، مشيرا إلى أن الخطوط القطرية تسير رحلاتها إلى ‏ثلاثة مطارات تركية، فضلا عن رحلات شركة "بيغاسوس" و"الخطوط ‏التركية".

ولفت إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين عقدت 4 اجتماعات منذ تأسيسها في 2014، ونتج عنها إبرام 45 اتفاقا في مجالات متنوعة.

وأكد أن "اللجنة على مدار دوراتها الأربع الماضية ساهمت في نقل العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية الشاملة."

المصدر: "الأناضول"