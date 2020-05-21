 
مباشر

عملة "البيتكوين" تخسر نحو 500 دولار

مال وأعمال

عملة
Reuters
عملة "البيتكوين" تخسر نحو 500 دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxe1

سجلت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الخميس، انخفاضا بواقع 500 دولار، رغم توقعات أن تشهد العملة الرقمية قفزات مذهلة خلال العام الجاري.

إقرأ المزيد
توقعات بحدوث قفزة في قيمة
توقعات بحدوث قفزة في قيمة "البيتكوين" في 2020

ووفقا coindesk، وهو موقع مختص بمتابعة العملات الرقمية، جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول 16:30 بتوقيت موسكو، عند 9335 دولارا، بانخفاض نسبته 4.52% (443 دولارا).

عملة
coindesk

وفي وقت سابق توقع خبراء مختصون بسوق العملات الرقمية أن تشهد عملة "البيتكوين" في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في قيمتها.

الخبير دان مورهيد الرئيس التنفيذي لشركة "بانتيرا كابيتال"، قال بهذا الصدد، إن "البيتكوين" مقبلة على موجة نمو جديدة، حيث سترتفع إلى 100000 دولار".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا