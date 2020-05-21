عملة "البيتكوين" تخسر نحو 500 دولار

سجلت عملة "البيتكوين" خلال تعاملات اليوم الخميس، انخفاضا بواقع 500 دولار، رغم توقعات أن تشهد العملة الرقمية قفزات مذهلة خلال العام الجاري.

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ووفقا coindesk، وهو موقع مختص بمتابعة العملات الرقمية، جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول 16:30 بتوقيت موسكو، عند 9335 دولارا، بانخفاض نسبته 4.52% (443 دولارا).

coindesk

وفي وقت سابق توقع خبراء مختصون بسوق العملات الرقمية أن تشهد عملة "البيتكوين" في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في قيمتها.

الخبير دان مورهيد الرئيس التنفيذي لشركة "بانتيرا كابيتال"، قال بهذا الصدد، إن "البيتكوين" مقبلة على موجة نمو جديدة، حيث سترتفع إلى 100000 دولار".

المصدر: RT