توقعات بحدوث قفزة في قيمة "البيتكوين" في 2020

يتوقع خبراء في سوق العملات الرقمية أن تشهد عملة "البيتكوين" في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في قيمتها.

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ويرى الخبير دان مورهيد الرئيس التنفيذي لشركة "بانتيرا كابيتال"، إن "البيتكوين مقبلة على موجة نمو جديدة، حيث سترتفع قيمة العملة الرقمية إلى 100000 دولار.

وقال في رسالة وجهها للمستثمرين، إن "سياسة البنوك المركزية في العالم ستجعل الفرق واضحا بين العملات الورقية والعملات الرقمية ذات الإصدار المحدود".

وأوضح الخبير: "طالما أن سياسات التيسير الكمي (طباعة النقود) تتجه إلى ما لا نهاية فإن الأمر سيؤثر ببساطة على الأشياء المحدودة".

وأضاف، أن صعود قيمة "البيتكوين" يمكن أن يتأثر في 12 مايو الجاري، حيث ستشهد العملة "Halving"، وهي عملية خفض معدل إصدار عملات جديدة وتقليل مكافآت التعدين بنحو النصف.

بمعنى آخر سينخفض عائد تعدين عملة "البيتكوين" بنسبة 50%، وبسبب ذلك الكثير من الأجهزة ستصبح غير مجدية للتعدين.

وأشار إلى أن هذا الحدث سيعطي زخما لعملة "البيتكوين" ويدفعها فوق 100000 دولار.

وأضاف أن سعر "البيتكوين" فوق هذا المستوى قد يكون توقعا سخيفا علما أن العملة يتم تداولها الآن عند 9000 دولار، لكن الوضع نفسه كان عندما كانت قيمة العملة 65 دولارا والخبراء توقعوا ارتفاعها إلى 5000 دولار.

المصدر: "أر بي كا"