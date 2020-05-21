الولايات المتحدة.. ارتفاع معدلات البطالة رغم تخفيف إجراءات الإغلاق

قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري بلغت إجمالا 2.438 مليون.

وجاءت البيانات متوافقة مع توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يبلغ إجمالي الطلبات 2.4 مليون في أحدث أسبوع.

ووصل إجمالي عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين إلى 38.6 مليون طلب.

وتسبب إغلاق عام للبلاد في منتصف مارس الماضي لاحتواء انتشار كوفيد-19، في أسوأ بطالة في الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير.

المصدر: "رويترز"