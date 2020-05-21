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"إياتا" تتوقع خسائر فادحة لشركات الطيران في الشرق الأوسط

مال وأعمال

Reuters
"إياتا" تتوقع خسائر فادحة لشركات الطيران في الشرق الأوسط
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حذر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، اليوم الخميس، من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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"إياتا": جائحة كورونا ستكلف قطاع الطيران العالمي 314 مليار دولار

وقالت وكالة "إياتا"، إن جائحة كورونا ستكلف شركات طيران الشرق الأوسط نحو 24 مليار دولار هذا العام.

فيما ستخسر شركات الطيران في إفريقيا إيرادات بقيمة 6 مليارات دولار في 2020 بسبب الجائحة.

وأشارت إلى أن مطار دبي الدولي سيجمد الزيادات في رسوم الطيران لعام 2020.

وكدليل على تداعيات كارثية على قطاع الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا، قالت "إياتا"، إن رحلات الطيران المغادرة في إفريقيا والشرق الأوسط انخفضت بنسبة 95% في نهاية مارس الماضي مقارنة مع مطلع يناير 2020.

ومع تسارع انتشار الفيروس في مناطق مختلفة من العالم علقت العديد من الدول حركة الطيران منها وإليها بهدف مكافحة انتشار الفيروس.

ويعد قطاع الطيران والسياحة من القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة في ظل تعليق حركة النقل.

المصدر: "رويترز"

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