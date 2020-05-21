سوريا.. اتحاد الفلاحين يفكر بتأسيس شركة تسويق داخلي وخارجي

كشف نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين في سوريا خالد خزعل، أن الاتحاد بصدد دراسة تأسيس شركة تسويق داخلي وخارجي للمنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة، أي بعد انتهاء أزمة كورونا.

وبين خزعل لصحيفة "الوطن"، أن هذه الشركة ستتولى مهام نقل المنتجات الزراعية بين المحافظات، وإلى الخارج، وفي حال كان هناك فائض في الإنتاج، وهذا الفائض بحاجة للتصدير، فإن هذه الشركة ستتولى هذا الأمر كذلك.

ولفت إلى أن هذه الشركة ستكون تابعة للاتحاد العام للفلاحين، وكوادرها سيكونون من ضمن الاتحاد، الذي يقوم حاليا بوضع الأسس لإنشاء هذه الشركة.

وأشار إلى عدم وجود أي فكرة أو طرح لتحويل الجمعيات الفلاحية إلى مراكز للبيع، من المنتج إلى المستهلك، مباشرة.

وأشار إلى أن تجربة الأسواق الشعبية، والبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، أثبتت نجاحها في كافة المحافظات، وهي محل تطوير بشكل دائم.

المصدر: "الوطن"