النفط يواصل جني المكاسب

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم، بعدما سجلت أمس أعلى مستوى في 10 أسابيع بفضل بيانات غير متوقعة عن مخزونات الخام الأمريكية، حيث أظهرت تراجعا فيما كانت التوقعات تشير إلى الارتفاع.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 08:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.3% إلى 36.59 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف فقد صعدت بنسبة 2.39% إلى 34.29 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الأربعاء على ارتفاع ملحوظ، بنسبة 3.17% لخام "برنت" وبنسبة 4.8% للخام الأمريكي.

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 15 مايو الجاري بمقدار 5 ملايين برميل، فيما كان المحللون يتوقعون صعودها بواقع 2.4 مليون برميل.

المصدر: "إنترفاكس"