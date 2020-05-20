عقود برنت تصعد 3.17 بالمئة والبرميل يبلغ 35.75 دولار عند التسوية

صعدت عقود برنت يوم الأربعاء، بـ 1.10 دولار، أو 3.17 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 35.75 دولار للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند التسوية 33.49 دولار للبرميل، مرتفعة 1.53 دولار أو 4.8 بالمئة.

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وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي خلافا للتوقعات.

ووفقا للبيانات فقد تراجع المخزون بواقع 4.98 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 1.151 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط إلى 11.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

كذلك تلقت الأسعار دعما من آمال المستثمرين بتحسن الطلب على الخام مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز