كورونا يدفع "مجموعة بن لادن" السعودية لاتخاذ إجراءات بتقليص الوظائف والرواتب

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مجموعة "بن لادن" السعودية قررت إلغاء العديد من الوظائف وتخفيض رواتب العاملين فيها، وذلك بعد تضرر أعمالها بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وأشارت الوكالة في تقرير نشرته أمس إلى أن المجموعة، التي تعد أكبر شركة إنشاءات في السعودية، قامت بتسريح موظفين أو أرسلتهم في إجازة بدون أجر، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في مواقع البناء.

وأفادت "بلومبرغ" نقلا عن وثيقة داخلية، بأن تخفيض الرواتب طال نحو نصف الموظفين، الذين يبلغ عددهم 100 ألف شخص.

المصدر: "بلومبرغ"