"بن لادن" السعودية بصدد إعادة هيكلة ديونها البالغة 15 مليار دولار

كشفت وكالة بلومبيرغ أن مجموعة "بن لادن" كلّفت "هوليهان لوكي" للخدمات المصرفية، جهة مستشارة لمساعدة الشركة على إعادة هيكلة ديون تقدر بنحو 15 مليار دولار .

وقالت الوكالة، إن البنك سيساعد في مراجعة شاملة، وإعادة هيكلة مالية لرأسمال مجموعة "بن لادن".

وتستهدف الهيكلة إعادة تنظيم أصول "بن لادن" السعودية المملوكة من القطاع الخاص في الشركات التي يقودها القطاع، وتبسيط العمليات، وزيادة الأنشطة عبر المشاريع والشركات الرئيسية.

وكانت المجموعة، قد عينت العديد من المسؤولين العام الماضي في الشركة، منهم عبد العزيز الدويلج رئيسا لمجلس الإدارة في شهر سبتمبر الماضي، خلفا لخالد نحاس الذي استمر في المنصب 7 أشهر، كما عيّن خالد القويز في منصب الرئيس التنفيذي في شهر مارس الماضي.

إضافة إلى ذلك، ذكرت بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم تكليف "روتشيلد وشركاه" و"مويليس وشركاه" في قائمة مختصرة لتقديم المشورة بشأن تجديد الديون.

وكانت المجموعة قد أكدت قبل عامين أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، وستستمر في أعمالها مع الحكومة التي تشغل معظم نشاطها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين.

المصدر: عكاظ