روسيا.. مصنع "لادا" يستأنف إنتاجه

أعلنت "أفتوفاز"، أكبر شركة لتصنيع السيارات في روسيا، اليوم الاثنين، استئناف الإنتاج بعد توقف دام أكثر من أسبوعين في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن الشركة، مالكة علامة السيارات "لادا"، أن الإنتاج تم استئنافه اليوم في الساعة 07:00 بتوقيت موسكو.

وفي تصريحات سابقة أكدت الشركة أنها ستتخذ تدابير لضمان سلامة العاملين فيها وكادرها الصحي، وقالت: "بسبب فيروس كورونا، سيتم تنظيم العمل وفقا لجدول زمني آمن لتجنب تجمع الأشخاص".

وعلقت "أفتوفاز" إنتاج السيارات في 29 أبريل الماضي، بسبب انتشار جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذه لوقف انتشاره، ما انعكس سلبا على مبيعات الشركة الروسية.

المصدر: "إنترفاكس"