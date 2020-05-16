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السودان.. التضخم يرتفع إلى 98.81% خلال أبريل

مال وأعمال

السودان.. التضخم يرتفع إلى 98.81% خلال أبريل
علم السودان
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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم السبت، إن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 98.81 بالمئة في أبريل بعد أن كان 81.64 بالمئة في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والوقود.

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مصادر: رفع أسعار البنزين في السودان من منتصف فبراير
مصادر: رفع أسعار البنزين في السودان من منتصف فبراير

وارتفع التضخم في السودان في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

وعرض وزير المالية السوداني، يوم الخميس، نظاما للمدفوعات النقدية للفقراء، في خطوة باتجاه إلغاء دعم الوقود باهظ التكلفة، ومعالجة أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

يذكر أن تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من أولويات السلطات السودانية الجديدة في الفترة الانتقالية، نظرا لحدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

المصدر: رويترز

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