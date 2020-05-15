مؤشر "ستاندرد آند بورز" يغلق مرتفعا بعد جلسة متقلبة

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بعد جلسة متقلبة بين الصعود والهبوط اليوم الجمعة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 60.08 نقطة، بما يعادل 0.25 بالمئة، إلى 23685 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.2 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 2863.7 نقطة.

من جهته، زاد المؤشر ناسداك المجمع 70.84 نقطة، أو 0.79 بالمئة، إلى 9014.56 نقطة.

وكان المستثمرون يوازنون بين العلاقات التجارية الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع من ناحية، والتفاؤل حيال إمكانية دعم تخفيف قيود مرتبطة بفيروس كورونا للنشاط هذا الشهر من ناحية أخرى.

المصدر: رويترز