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واشنطن تمدد الترخيص المؤقت لشركة "هواوي" رغم وضعها على اللائحة السوداء

مال وأعمال

واشنطن تمدد الترخيص المؤقت لشركة
Reuters
شركة هواوي
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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها مددت الترخيص العام المؤقت الذي يسمح ببعض المعاملات مع شركة Huawei Technologies Co Ltd لمدة 90 يوما إضافيا.

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ويسمح الترخيص ببعض المعاملات على الرغم من وضع "هواوي" في القائمة السوداء التي تمنع الموردين الأمريكيين من التعامل مع الشركة الصينية.

يأتي ذلك، غداة دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الدول إلى إعادة النظر في استخدام "هواوي" في ظل تعتيم الصين على بيانات تفشي فيروس كورونا.

وتزعم الولايات المتحدة بأن الحكومة الصينية قادرة على استخدام معدات الاتصالات من "هواوي" لأغراض التجسس وهو ما ترفضه الشركة.

المصدر: رويترز

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