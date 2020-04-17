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بومبيو: على الدول أن تعيد النظر في استخدام "هواوي" في ظل تعتيم الصين على بيانات كورونا

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بومبيو: على الدول أن تعيد النظر في استخدام
Reuters /FW1F/Diane Craft
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن دور الصين في جائحة كورونا سيدفع على الأرجح الدول إلى إعادة النظر في بنيتها التحتية للاتصالات واستخدام شبكات الجيل الخامس لشركة "هواوي" .

وفي جوابه عن سؤال حول استخدام شبكة الجيل الخامس لشركة "هواوي"، قال بومبيو "أنا واثق جدا من أن هذه اللحظة - التي فشل فيها الحزب الشيوعي الصيني في أن يكون شفافا ومنفتحا بشأن التعامل مع بيانات كورونا بشكل ملائم - ستجعل الكثير من البلدان تعيد النظر في تعاملها مع هندسة اتصالاتها".

وأضاف: "وعندما تأتي شركة هواوي مقترحة بيع معداتها وأجهزتها، سيكون لهذه البلدان منظور آخر تجاه هذا القرار".

وتزعم الولايات المتحدة بأن الحكومة الصينية قادرة على استخدام معدات الاتصالات من "هواوي" لأغراض التجسس وهو ما ترفضه الشركة.

ورفضت الصين الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى بإخفاء معلومات عن تفشي فيروس كورونا المستجد في المراحل المبكرة من الجائحة.

المصدر: "رويترز"

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