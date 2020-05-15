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الاقتصاد الألماني يظهر في الربع الأول أسوأ أداء منذ 2009

مال وأعمال

الاقتصاد الألماني يظهر في الربع الأول أسوأ أداء منذ 2009
Reuters
الاقتصاد الألماني يظهر في الربع الأول أسوأ أداء منذ 2009
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تراجع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 2.2% في الربع الأول من 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء اليوم الجمعة.

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وقال المكتب إن الاقتصاد الألماني يشهد "أسوأ نتيجة منذ الأزمة الاقتصادية"، التي حدثت في 2008 و2009، "وثاني أسوأ نتيجة منذ إعادة التوحيد" في 1990.

وسجل هذا التراجع على الرغم من أن السلطات بدأت فرض إجراءات العزل التي أثرت بشدة على النشاط الاقتصادي، في منتصف مارس الماضي، أي في نهاية الربع.

المصدر: "أ ف ب"

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