ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا 913 إلى 173152
Reuters
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 913 ليصل إلى 173152.
كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 101 ليصل إلى 7824.
وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف الشهر القادم.
وكان الاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة فتح تدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار كورونا.
وحثت المفوضية الأوروبية على عودة حرية الحركة دون قيود داخل أوروبا مع اتباع خطط تشمل إلزام ركاب الطائرات بالكمامات والتباعد الاجتماعي.
المصدر: رويترز