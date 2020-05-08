النفط يصعد مدعوما بأمل تعافي الطلب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على أمل استئناف الأنشطة الاقتصادية مع قيام الدول برفع بشكل جزئي للقيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه جرى تداول الخام العالمي مزيج "برنت"، في التعاملات الصباحية، عند مستوى 29.9 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 1.49% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 23.98 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن سعر الإغلاق السابق.

ويأتي الارتفاع مدفوعا بحالة من التفاؤل لدى المستثمرين بشأن رفع القيود التي تم فرضها لمواجهة أزمة كورونا، ما سيساهم في تعافي الطلب العالمي على الوقود بشكل تدريجي بعد تدهوره بسبب الجائحة.

المصدر: "نوفوستي"