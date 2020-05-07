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المركزي المصري يعلن فقدان مصر 3 مليارات دولار من النقد الأجنبي

مال وأعمال

المركزي المصري يعلن فقدان مصر 3 مليارات دولار من النقد الأجنبي
Reuters
مصر
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أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي، تراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي، بنحو 3 مليارات دولار.

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وأشار البنك إلى أن النقد الأجنبي وصل إلى 37.037 مليار دولار، مقابل حوالي 40.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس.

وكان احتياطي النقد الأجنبي فقد 5.4 مليار دولار في شهر أبريل الماضي.

وقال البنك المركزي في بيانه، إن تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأسواق العالمية استمرت للشهر الثاني على التوالي، وأثرت على تواصل عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

المصدر: مصراوي

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