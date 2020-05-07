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33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم

مال وأعمال

33 مليون عاطل عن العمل في أقوى اقتصاد في العالم
Reuters
صورة تعبيرية
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زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بنحو 3.2 مليون شخص، ما يشير إلى اتساع نطاق عمليات تسريح الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين، الذين أشاروا إلى زيادة بمقدار 3 ملايين طلب إعانة بطالة.

وتمثل بيانات هذا الأسبوع الانخفاض الخامس على التوالي في طلبات إعانة البطالة منذ أن بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي. 

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية فإن عدد الأشخاص، الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة بلغ منذ 21 مارس الماضي نحو 33 مليونا.

المصدر: "رويترز"

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