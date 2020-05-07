بوتين: شركات النقل تمر بوقت عصيب بسبب كورونا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قطاع النقل في روسيا يمر بمرحلة صعبة خلال جائحة كورونا، حيث تتكبد الكثير من الشركات خسائر، لكن شركات النقل تواصل العمل.

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وأضاف، خلال اجتماع حكومي خصص اليوم لبحث قطاع النقل اليوم، أن القطاع مثل غيره من القطاعات الأساسية تواجه مرحلة صعبة في ظل كورونا وإجراءات احتواء الفيروس.

وأشار إلى تراجع حجم النقل في قطاعي الشحن والركاب، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات، وتراكم المشاكل المالية.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لشركات النقل على عملها الشاق في هذه الظروف، حيث توفر اتصالات مستقرة بين المناطق والأقاليم في روسيا.

ولفت بأن شركات الطيران على الأخص تمر بوضع صعب بسبب تراجع السفر الجوي، مشددا على أن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا بشأن إجراءات الدعم التي يجب تقديمها لشركات الطيران.

وأكد الرئيس الروسي على ضرورة الحفاظ على الإمكانات الاستثمارية لقطاع النقل ومواصلة تطوير البنية التحتية في هذا القطاع بالرغم من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.

وتعمل الحكومة الروسية على اتخاذ تدابير مختلفة لدعم قطاعات اقتصادية متعددة في ظل جائحة كورونا والتدابير التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس ما أثر على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

المصدر "نوفوستي"