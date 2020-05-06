بيسكوف: مسألة فتح حدود روسيا أمام الأجانب لم تناقش بعد

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن السلطات الروسية لم تناقش بعد إمكانية إعادة فتح حدود البلاد أمام الأجانب، بعد غلقها ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

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وفي حديث صحفي، ذكّر بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين مصمم على بحث تفاصيل الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب الجائحة خلال اجتماع عمل، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الخطة ذات الصلة تم تقديمها لرئيس الدولة.

مع ذلك، لم يستبعد بيسكوف احتمال إضفاء تعديلات على هذه الخطة في ضوء نتائج الاجتماع.

المصدر: تاس