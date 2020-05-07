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ألمانيا.. القطاع الصناعي يظهر أسوأ أداء منذ 1991

مال وأعمال

ألمانيا.. القطاع الصناعي يظهر أسوأ أداء منذ 1991
Reuters
ألمانيا.. القطاع الصناعي يظهر أسوأ أداء منذ 1991
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أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي الألماني شهد انخفاضا حادا بنسبة 9.2% في مارس الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1991.

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وجاء الانخفاض في ظل تهاوي الطلب على المنتجات لدى أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا‭ ‬المستجد.

وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قد توقع تراجعا نسبته 7.5% في مارس الماضي.

ونشرت المفوضية الأوروبية أمس تقريرا قالت فيه، إنه من المتوقع تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في 2020 بنسبة 7.4%، أما اقتصاد منطقة اليورو فسينخفض بنسبة 7.7%.

المصدر: "رويترز"

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