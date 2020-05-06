النشاط الاقتصادي الروسي يتراجع بنحو الثلث

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، إن النشاط الاقتصادي في نهاية أبريل الماضي في روسيا تراجع بنسبة 33% مقارنة بمستواه قبل جائحة كورونا.

وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الإجراءات التي اتخذت لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف، أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت بوضع عدة مؤشرات، منها استهلاك الكهرباء، لحساب النشاط الاقتصادي اليومي في البلاد.

من جهته كلف بوتين وزير التنمية الاقتصادي الروسي بإجراء تحليل دقيق للتدابير التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني، ولاسيما الشركات والمواطنين المتضررين من الجائحة.

وكانت الحكومة الروسية قد أطلقت حزمتين من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وفي إطارهما تم صرف نحو 18 مليار روبل للمواطنين، الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

كذلك تم تخصيص 45 مليار روبل للكادر الطبي الذي يتعامل مع مرضى كورونا (خط المواجهة الأول).

المصدر: "نوفوستي"