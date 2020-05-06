مكاسب عملة "البيتكوين" في أسبوع

جرى تداول عملة "البيتكون" اليوم الأربعاء فوق مستوى 9000 دولار، بعدما كانت مطلع شهر أبريل الماضي عند مستوى 6500 دولار.

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وشهدت عملة "البيتكوين" موخرا ارتفاعا ملحوظا، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه العالم بسبب إجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس ما انعكس سلبيا على الأنشطة الاقتصادية.

وفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة سوق العملات الرقمية، فقد بلغت قيمة عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت موسكو، 9054 دولارا للبتكوين الواحد، بزيادة نسبتها 0.3% عن سعر التسوية السابق.

وللمقارنة فقد كانت قيمة العملة قبل أسبوع عند مستوى 8000 دولار، أي أن عملة "البيتكوين" صعدت في 7 أيام بواقع 1000 دولار (بنسبة 12.5%).

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول "البيتكوين" في أسبوع:

coindesk

المصدر: RT