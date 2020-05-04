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برلين لا تخطط للرد على عقوبات واشنطن المفروضة على "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

برلين لا تخطط للرد على عقوبات واشنطن المفروضة على
Reuters
صورة تعبيرية
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أفادت الحكومة الألمانية بأنها لا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي 2"، والذي تساهم فيه شركات أوروبية.

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وجاء موقف الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، ردا على طلب للتعقيب أرسل من قبل النواب الألمان.

وأكدت الحكومة أنها لا تعتزم بدء مناقشات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ردا على العقوبات الأمريكية، مشيرة في الوقت نفسه إلى رفضها للعقوبات العابرة للحدود، بما فيها العقوبات المفروضة على "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وفي ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "السيل الشمالي-2"، وطالبت الشركات المشاركة فيه بوقف نشاطها على الفور، تحت طائلة الغرامات والملاحقات. 

من جهتها أكدت موسكو عزمها على استكمال المشروع، الذي يشمل مد خطي أنابيب من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق، وتبلغ استطاعة الأنبوبين 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: نوفوستي

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