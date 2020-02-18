موسكو: "السيل الشمالي-2" سينطلق في موعده

أعلن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، أن مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر شمالي أوروبا، سينطلق أواخر العام الجاري، مطلع العام المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن سوروكين قوله في مؤتمر صحفي في برلين: "يجب أن ينجز المشروع بحلول نهاية هذا العام، مطلع العام المقبل على أبعد تقدير".

في ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "السيل الشمالي-2"، وطالبت الشركات المشاركة فيه بوقف نشاطها على الفور، تحت طائلة الغرامات والملاحقات.

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موسكو من جهتها، أكدت قدرتها على إنجاز المشروع بالخبرات والطاقات الروسية، ومضت في ترتيب كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإنجاز المشروع في الموعد المحدد، لاسيما وأن ألمانيا أحد أهم المستفيدين من المشروع، أعربت عن دعمها للموقف الروسي وتمسكها بـ"السيل الشمالي-2".

ولقي المشروع معارضة أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا، والولايات المتحدة، التي تسعى إلى بيع الغاز المسال الذي تنتجه شركاتها، لدول الاتحاد الأوروبي، والحد من سيطرة الغاز الروسي على السوق هناك.

المصدر: سبوتنيك