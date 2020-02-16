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"غازبروم" ترد على تصريحات أمريكية مشككة: لا تقل لا أبدا!

مال وأعمال

Reuters ANI/
شعار السيل الشمالي 2
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علقت شركة "غازبروم" الروسية على تصريحات أطلقها وزير الطاقة الأمريكي دان بروييت، شكك فيها في قدرة روسيا على إكمال مشروع "السيل الشمالي 2" بإمكانياتها الخاصة.

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ورد الناطق باسم "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، بعبارة مقتضبة قال فيها "لا تقل لا أبدا"، في إشارة إلى أن الشركة سترفع التحدي وتكمل المشروع بإمكانياتها وتقنياتها.

وكان بروييت صرح في وقت سابق، بأن روسيا لن تتمكن من إتمام المشروع بسبب العقوبات الأمريكية، مضيفا أن التأخر في إنجاز المشروع ناجم عن "عدم حيازة روسيا للتقنيات الملائمة".

ويشمل مشروع "السيل الشمالي-2" خطي أنابيب، تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، يتم مدهما من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق.

المصدر: RT

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