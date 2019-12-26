نوفاك: لدى روسيا إمكانات لاستكمال مد أنبوب "السيل الشمالي-2"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن لدى روسيا إمكانات لاستكمال مشروع "السيل الشمالي-2" بالاعتماد على نفسها في حال عجزت شركة Allseas السويسرية عن القيام بذلك.

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وفي تصريح صحفي، قال نوفاك، اليوم الخميس: "إذا عجزت Allseas عن استكمال المشروع في إطار توضيحات وزارة الخزانة الأمريكية، فلدينا إمكانية استكماله اعتمادا على وسائلنا الذاتية".

وأضاف أن ذلك سيتطلب القيام بأعمال تنظيمية إضافية عدة، معربا عن ثقته في أن تتم هذه الأعمال في غضون عدة أشهر، ومؤكدا أن "السيل الشمالي-2" سيبدأ عمله في العام المقبل.

وتأتي تصريحات الوزير الروسي بعدما أعلنت Allseas، الشركة المختصة في مد أنابيب الغاز والمشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2"، عن سحب سفنها من المشروع، وذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 سبتمبر، قانونا ينص على فرض عقوبات على المقاولين الأجانب المشاركين في المشروع المذكور، شأنه مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الطليعي الروسي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد، خلال لقاء مع كبار رجال الأعمال الروس، الأربعاء، أن لدى روسيا سفينة متخصصة في مد الأنابيب، بمقدورها استكمال مد أنبوب "السيل الشمالي-2".

ويشمل مشروع "السيل الشمالي-2" خطي أنابيب تبلغ قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، يتم مدهما من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق.

المصدر: نوفوستي