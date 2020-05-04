حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة ولم تتأثر بتداعيات كورونا

قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم الإثنين، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الهيئة أن إحصاءات الملاحة سجلت خلال شهر إبريل الماضي عبور 1731 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1580 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 151 سفينة، أي بنسبة زيادة قدرها 9.6%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر الشهر الماضي 101.8 مليون طن، مقابل 98.3 مليون طن من العام الماضي، بزيادة 3.5 مليون طن، أي بنسبة زيادة بلغت 3.6%.

وقال رئيس الهيئة إن قناة السويس حققت خلال الثلث الأول من العام الجاري زيادة قدرها 2% في حجم إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات الهيئة مليار و907 ملايين دولار، مقارنة بـ مليار و869 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة 38 مليون دولار.

المصدر: RT