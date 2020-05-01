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العملة التركية تتراجع إلى 7 ليرات للدولار

مال وأعمال

العملة التركية تتراجع إلى 7 ليرات للدولار
Reuters
العملة التركية تتراجع إلى 7 ليرات للدولار
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خسرت الليرة التركية نحو 0.5% من قيمتها مقابل الدولار، اليوم الجمعة، وتجاوزت مستوى السبع ليرات مسجلة أضعف مستوى في نحو سنة وتسعة أشهر.

وبحلول الساعة 08:51 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 7.0175 ليرة للدولار.

علما أنه تم تداول العملة عند مستوى 7.025 ليرة للدولار في وقت سابق من التعاملات اليوم.

وبلغت الليرة التركية بذلك أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018.

يشار إلى أن الأسواق التركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة الأول من مايو (عيد العمال).

المصدر: "رويترز"

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